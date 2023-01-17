деревня Заболотье, деревня Заболотье, Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Заболотье

Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
7477Заболотье, с. вл.при рч. Соложе.40281910084Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Заболотская волость
361. Заболотья, деревня бывшая владельческая, при реке Силиже, дворов 24, жителей 170, волостное правление. В 1 версте — церковь православная, млн. В 2 верстах — винокуре Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Заболотская волость
166ЗаболотьеДеревня3045143157
167ЗаболотьеСело3321019Церковь, сельская школа, ярмарки: 23 апреля, 6 августа и 28 ноября, две бакалейныя ланки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Рославльский район
178274Заболотьедеревня54°19'00"33°20'00"N-36-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Рославльский муниципальный район, Савеевское сельское поселение
66636484136д Заболотьедеревня
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