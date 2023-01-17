Заболотье
Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7477Заболотье, с. вл.при рч. Соложе.40281910084Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
361. Заболотья, деревня бывшая владельческая, при реке Силиже, дворов 24, жителей 170, волостное правление. В 1 версте — церковь православная, млн. В 2 верстах — винокуре Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
166ЗаболотьеДеревня3045143157
167ЗаболотьеСело3321019Церковь, сельская школа, ярмарки: 23 апреля, 6 августа и 28 ноября, две бакалейныя ланки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178274Заболотьедеревня54°19'00"33°20'00"N-36-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66636484136д Заболотьедеревня