село Рязаново, село Рязаново, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Рязаново

Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2086Рязаново, с. вл.при рч. Бирле.5545103294338Церквей православных 2. Овчарня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Рязановская волость
1291. Рязаново, село бывшее владельческое, при речке Бирле, дворов 104, жителей 574, волостное правление (уездный город в 59 верстах), 2 церкви православных

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Мелекесский район
31300Рязановосело53°59'с.ш.49°24'в.д.N-39-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Мелекесский муниципальный район, Рязановское сельское поселение
73622456101с Рязановосело
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