Сухокарасук
Большереченский муниципальный район, Омская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о Клюквине Григории Карповиче, крестьянине из ссыльных д. Сухокарасукской Такмыкской вол. Тарского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904–1905 гг. // Г Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2527Сухо-Карасукская (Сухая), д. каз.при оз. Сухом Карасуке.1109067144148Показать скан
Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Сухо-Карасукская д., при оз. Колокольниковом, на прос. дор.6981205420315—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
116770Сухокарасукдеревня56°05'с.ш.74°07'в.д.O-43-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
52603416116д Сухокарасукдеревня