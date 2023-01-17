деревня Сухокарасук, деревня Сухокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Сухокарасук

Большереченский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Клюквине Григории Карповиче, крестьянине из ссыльных д. Сухокарасукской Такмыкской вол. Тарского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904–1905 гг. // Г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2527Сухо-Карасукская (Сухая), д. каз.при оз. Сухом Карасуке.1109067144148
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Такмыкская волость
Сухо-Карасукская д., при оз. Колокольниковом, на прос. дор.6981205420315

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Большереченский район
116770Сухокарасукдеревня56°05'с.ш.74°07'в.д.O-43-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Большереченский муниципальный район, Курносовское сельское поселение
52603416116д Сухокарасукдеревня
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