железнодорожная казарма 1041 км, железнодорожная казарма 1041 км, Зуевский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

1041 км

Зуевский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная казарма
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Зуевский район
7810761041 кмж.-д.казарма (нп)58°27'50°50'O-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Зуевский муниципальный район, Семушинское сельское поселение
33614442176ж/д казарма 1041 кмжелезнодорожная казарма
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