Яхонтово
Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3749.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3784.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3785.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3786.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 4. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3787.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 5. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3788.
Дело о выкупе земельного участка из имения помещиков наследников полковника Николая Алексеевича Иванова крестьянами с. Яхонтова Сомовской вол. Одоевского у. 1883–1884 гг. Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан с. Яхонтово Сомовской волости Одоевский уезд Селезневых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 1. Д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3384Яхонтово, с. вл.при рч. Боройне.202361265275Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
957. Яхонтово, село бывшее владельческое и государственное, при речке Бачушне, дворов 69, жителей 519, церковь православная, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8366Яхонтовосело53°49'с.ш.36°29'в.д.N-37-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70636475226с Яхонтовосело