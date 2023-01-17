Где упоминается данное место

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3749.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3784.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3785.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3786.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 4. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3787.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Яхонтово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 5. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3788.

Дело о выкупе земельного участка из имения помещиков наследников полковника Николая Алексеевича Иванова крестьянами с. Яхонтова Сомовской вол. Одоевского у. 1883–1884 гг. Показать все