деревня Теребень, деревня Теребень, Пинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Теребень

Пинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Доброславская волость
559. Теребень, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 243, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Доброславская волость
Теребень, деревня557611209538
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пинский район, Бобриковский сельсовет
д Теребень278

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пинский район, Бобриковский сельсовет
д. Теребень208
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