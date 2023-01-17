деревня Новая Слобода, деревня Новая Слобода, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Новая Слобода

Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
3270Александровская новая слобода, слоб.при р. Мегреге.35502910099
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Неккульская волость
586. Александра-Свирская — Новая Слобода, деревня бывшая государственная, при озере Долгом, дворов 22, жителей 230, почтовая станция, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район
26053Новая Слободадеревня60°47'33°21'P-36-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение
41627420121д Новая Слободадеревня
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