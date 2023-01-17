деревня Скородумка, деревня Скородумка, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Скородумка

Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4239Скородумка, д. вл.при р. Пекше.37373195106
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Дубковская волость
4897Скородумка деревня3205358393
Покровский уезд, Завалинская волость
5005Его же сторожка10260382

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Кольчугинский округ
307913Скородумкадеревня56°13'39°31'O-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный район, Раздольевское сельское поселение
17640442361д Скородумкадеревня
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