деревня Верховье, деревня Верховье, Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Верховье

Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Архангельский уезд
79Верховское (Верховье), с.при р. старой Ижме.6277257795Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Архангельский уезд, Патракеевская волость
47. Верховское, село бывшее государственное, при речке Мудьюге, дворов 34, жителей 170, 2 церкви православных

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Приморский район
81931Верховьедеревня64°58'с.ш.40°25'в.д.Q-37-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Приморский муниципальный район, Талажское сельское поселение
11652460109д Верховьедеревня
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