деревня Путятешки, деревня Путятешки, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Путятешки

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Комайская волость
Путятишки, ф. (фон-Эксе), оз. Сурвелишки, жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 91, у. гор. 35 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Годутишки 8 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Камайский сельсовет
д. Путятешки1
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