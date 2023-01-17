село Черновка, село Черновка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Черновка

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Лагунове Петре Дмитриевиче, крестьянине с. Черновки Каменской вол. Самарского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Российской Феде Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
88Черновка (Козмодемьянское), с. каз. и удел.при рч. Черновке.7015150652796Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Каменская волость
63. Черновка, село бывшее удельное, при речке Черновке, дворов 247, жителей 1739, церковь православная, школа, лавка, 2 водяных мельницы, 3 ветряных мельницы, базар по че Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
57230Черновкасело53°42'с.ш.50°46'в.д.N-39-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Черновка
36638444101с Черновкасело
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