Черновка
Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о Лагунове Петре Дмитриевиче, крестьянине с. Черновки Каменской вол. Самарского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Российской Феде Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
88Черновка (Козмодемьянское), с. каз. и удел.при рч. Черновке.7015150652796Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
63. Черновка, село бывшее удельное, при речке Черновке, дворов 247, жителей 1739, церковь православная, школа, лавка, 2 водяных мельницы, 3 ветряных мельницы, базар по че Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57230Черновкасело53°42'с.ш.50°46'в.д.N-39-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36638444101с Черновкасело