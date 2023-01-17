деревня Юркино, деревня Юркино, Несвойская волость, Вологодский уезд (на 1914) — Familio

Юркино

Несвойская волость, Вологодский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении подполковника А. Л. Волоцкого крестьянами д. Юркиной Несвойской вол. 1882 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 4675 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
662Юркино, д. вл.при колодце.30153126
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
9978ЮркиноПаутовское.Рождественскийсвободные хлебопашцы25441410
100ЮркиноХохлунское.Рождественскийбывшие помещичьи25441118
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