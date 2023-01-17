село Троицкое, село Троицкое, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
991Троицкое (Сюксюмь), с. вл.на л. б. рч. Сюксюма.634234130138Церковь православная 1. Базар.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Троицкая волость
633. Троицкое, сельцо бывшее владельческое, при речке Сюксюме, дворов 49, жителей 280, волостное правление (уездный город в 63 верстах), часовня, базар по воскресеньям

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Инзенский район
31049Троицкоесело53°51'с.ш.46°25'в.д.N-38-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Инзенский муниципальный район, Инзенское городское поселение
73610101111с Троицкоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close