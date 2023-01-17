деревня Люшев, деревня Люшев, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Люшев

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Старо-Руднянская волость
14Дер. ЛюшевпроселкеболотеБудо-Люшев. с. о. 311441146Старо-Рудн. пр. 14040
48Фол. Люшевпроселкеруч. Липенасл. дв. Ю. Пересвет-Солтана, к. 321Люшевского р -к. 12045
51Кастельная усадьба Люшевпроселкебол. и колод. Люшевск. пост. 13Люшевского р -к. 12045

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Липиничский сельсовет
д Люшев5

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Липиничский сельсовет
д. Люшев2
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