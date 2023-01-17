деревня Яконово, деревня Яконово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Яконово

Новоржевский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Островский уезд
8755Иконово, дер.при колодце.7322184749
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Островский уезд, Туровецкая волость
269. Яконова, деревня бывшая государственная, дворов 18, жителей 90, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Новоржевский район
436790Яконоводеревня57°16'с.ш.29°27'в.д.O-35-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Новоржевский муниципальный район, Сельское поселение Выборская волость
58623420516д Яконоводеревня
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