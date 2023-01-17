село Шестаково, село Шестаково, Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Шестаково

Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
13031Шестаковское (Георгиевское), с. каз.при р. Вятке.25253392117Церквей православных 2. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Георгиевская волость
1102. Шестаковское (Георгиевское), село бывшее государственное, при реке Вятке, дворов 32, жителей 189, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 25 верст Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Слободской район
29153Шестаковосело58°56'50°10'O-39-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Слободской муниципальный район, Шестаковское сельское поселение
33635460101с Шестаковосело
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