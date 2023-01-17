деревня Кольцовка, деревня Кольцовка, Муромцевский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Кольцовка

Муромцевский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Логиновская волость
Кольцовский пос., при колодц., на прос. дор.738160178425

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Муромцевский район
114017Кольцовкадеревня56°19'с.ш.75°56'в.д.O-43-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Муромцевский муниципальный район, Низовское сельское поселение
52634428116д Кольцовкадеревня
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