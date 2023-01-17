село Маячка, село Маячка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Маячка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1742Маячка, мест. каз.при р. Орели.2228275884896Церквей православных 2. Приходское училище. Сельское Управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Маячкая волость
310. Маячка, местечко бывшее государственное, при речках Орели и Маячке, дворов 494, жителей 3000, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Маячская волость
1.0Маячка местечкоМаячское25694732

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18913Маячкаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Маячківська
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