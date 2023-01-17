Березовская
Ленский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7191Березовская, д. каз.при рч. Тундейке.8787124552Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Березовская91½41
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
479730Березовскаядеревня61°42'с.ш.48°10'в.д.P-39-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11635428106д Березовскаядеревня