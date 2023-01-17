село Ясашное Помряскино, село Ясашное Помряскино, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Ясашное Помряскино

Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2149Покровское (Ясачное Помряскино), с. удел.при рч. Красной.1251594437511Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Помряскинская волость
1285. Помряскино (Покровское, Ясашное), село бывшее удельное, при речке Красной, дворов 178, жителей 1086, волостное правление (уездный город в 127 верстах), церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Старомайнский район
31254Ясашное Помряскиносело54°27'с.ш.49°11'в.д.N-39-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Старомайнский муниципальный район, Урайкинское сельское поселение
73642460111с Ясашное Помряскиносело
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