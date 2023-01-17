Ясашное Помряскино
Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2149Покровское (Ясачное Помряскино), с. удел.при рч. Красной.1251594437511Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1285. Помряскино (Покровское, Ясашное), село бывшее удельное, при речке Красной, дворов 178, жителей 1086, волостное правление (уездный город в 127 верстах), церковь прав Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
31254Ясашное Помряскиносело54°27'с.ш.49°11'в.д.N-39-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73642460111с Ясашное Помряскиносело