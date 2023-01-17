Старые Кузьменки
Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о Панкове Антоне Максимовиче, крестьянине с. Кузьминки, Васильевской волости, Серпуховского уезда, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1903 г. // Г Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1275. Кузминки, село бывшее государственное, при речке Городенке, дворов 47, жителей 357, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Кузьменки133456Церковно-приходская школа, земское училище.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46834Старые Кузьменкидеревня55°02'с.ш.37°24'в.д.N-37-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46651410156д Старые Кузьменкидеревня
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