деревня Старые Кузьменки, деревня Старые Кузьменки, Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Старые Кузьменки

Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Панкове Антоне Максимовиче, крестьянине с. Кузьминки, Васильевской волости, Серпуховского уезда, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1903 г. // Г Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Васильевская волость
1275. Кузминки, село бывшее государственное, при речке Городенке, дворов 47, жителей 357, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Васильевская волость
Село Кузьменки133456Церковно-приходская школа, земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Серпуховский район
46834Старые Кузьменкидеревня55°02'с.ш.37°24'в.д.N-37-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Серпуховский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
46651410156д Старые Кузьменкидеревня
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