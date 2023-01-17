Село-Гора
Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
136. Горы, село бывшее владельческое, при реке Горенке, дворов 90, жителей 474, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, почтовая ст Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
34Село Горы (сел.)3-го стана, 3-го зем. уч.Селогорского47813235132567660—+земледелиевыпойка телят, куст. пр.ручей Горенка.речкаЦерковь, школа, волостное правление, зем кон. ст., фельдшерский пункт, хлебо-запасный магазин, часовня, 2 мелочные лавки, пив. и вин. лав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58570Село-Горадеревня58°48'00"31°04'00"O-36-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49625405176д Село-Горадеревня