деревня Село-Гора, деревня Село-Гора, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Село-Гора

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Селогорская волость
136. Горы, село бывшее владельческое, при реке Горенке, дворов 90, жителей 474, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, почтовая ст Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Селогорская волость
34Село Горы (сел.)3-го стана, 3-го зем. уч.Селогорского47813235132567660+земледелиевыпойка телят, куст. пр.ручей Горенка.речкаЦерковь, школа, волостное правление, зем кон. ст., фельдшерский пункт, хлебо-запасный магазин, часовня, 2 мелочные лавки, пив. и вин. лав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
58570Село-Горадеревня58°48'00"31°04'00"O-36-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение
49625405176д Село-Горадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close