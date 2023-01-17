деревня Погост, деревня Погост, Холмогорский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Погост

Холмогорский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1871Челмокоцкий, пог.при р. С.Двине.9320114870Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Григоровская волость
502. Григоровское (Борок, Челмохотский Погост), село бывшее государственное, при р. С. Двине, дворов 12, жителей 78, 2 церкви православных

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
84499Погостдеревня63°38'с.ш.41°48'в.д.P-37-024
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