село Грузенка, село Грузенка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Грузенка

Балахтинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Тюльковская волость
381Грузенская, д. (п. уч. Грузенский, 388 дол.), на рч. Тойлуке; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.9430530127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Балахтинский район
138344Грузенкасело55°29'90°58'N-46-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Балахтинский муниципальный район, Сельское поселение Грузенский сельсовет
4604403101с Грузенка#Н/Д
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