хутор Березовское, Зотовская станица, Хоперский округ (на 1915) — Familio

Березовское

Зотовская станица, Хоперский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Варианты названий
Березовский
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2093Березовский.при балке Безымянной и колодцах.91216568

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Зотовская станица
324Березовский хутор, Зотовской станицы, при балке Березовой431324122124Хуторское правление1028

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