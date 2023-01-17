деревня Овсянниково, деревня Овсянниково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Овсянниково

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об опустошительной вырубке растущего леса в даче у деревни Овсянниково Софроновской вол., принадлежавшей ранее дворянину Мусину-Пушкину. 1912 г. // Гос. архив Яросла Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4542Овсяниково, д. вл.при р. Тульше.3666174854
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Софроновская волость
д. Овсянниково (Келарево)III. Борщевское общество92731XII—8Грамматинский приход
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д. Овсянниково (Келарево)XII. Княгининское обществосмотри № 7
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
388416Овсяниководеревня58°46'с.ш.39°04'в.д.O-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78634436721д Овсянниководеревня
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