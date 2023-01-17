деревня Филатово, деревня Филатово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Филатово

Петушинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе крестьянина Владимирской губернии Покровского уезда Воронцовской волости села Филатьева Дмитрия Новикова. 187 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4210Филатово, д. вл.при рч. Погорелке.3333198083
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Воронцовская волость
4869Филатово деревня1483052448
4870Филатьево деревня651439467

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Петушинский район
307866Филатоводеревня56°06'39°37'O-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Петушинский муниципальный район, Пекшинское сельское поселение
17646454366д Филатоводеревня
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