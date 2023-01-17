Филатово
Петушинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе крестьянина Владимирской губернии Покровского уезда Воронцовской волости села Филатьева Дмитрия Новикова. 187 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4210Филатово, д. вл.при рч. Погорелке.3333198083Показать скан
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4869Филатово деревня1483052448
4870Филатьево деревня651439467
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
307866Филатоводеревня56°06'39°37'O-37-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17646454366д Филатоводеревня