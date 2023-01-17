деревня Вавчуга, деревня Вавчуга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Вавчуга

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1499Аннина гора (Вавчугская, Белая гора), д.при р. Куростровке.421122429
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Ломоносовская волость
534. Белогорское, село бывшее государственное, при р. С. Двине, дворов 15, жителей 105, церковь православная
535. Вавчугская, деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 12, жителей 84, лесоп. з
540. Марковская, деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 91, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
82060Вавчугадеревня64°14'с.ш.41°57'в.д.Q-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Холмогорское сельское поселение
11656460113д Вавчугадеревня
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