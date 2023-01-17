Вавчуга
Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1499Аннина гора (Вавчугская, Белая гора), д.при р. Куростровке.421122429Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
534. Белогорское, село бывшее государственное, при р. С. Двине, дворов 15, жителей 105, церковь православная
535. Вавчугская, деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 12, жителей 84, лесоп. з
540. Марковская, деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 91, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
82060Вавчугадеревня64°14'с.ш.41°57'в.д.Q-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11656460113д Вавчугадеревня