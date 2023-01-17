село Федоровка, село Федоровка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Федоровка

Кантемировский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
814Федоровка (Балик), хут. вл.при рч. Левой.2745135376405
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Шуриновская волость
462. Федоровка, хутор бывший владельческий, при речке Левой, дворов 147, жителей 987

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Кантемировский район
629749Федоровкасело49°43'с.ш.40°09'в.д.M-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Кантемировский муниципальный район, Титаревское сельское поселение
20619456116с Федоровкасело
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