Ананьино
Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о получении данной на землю, выкупленную ярославским мещанином Василием Григорьевичем Коноваловым, бывшим крестьянином дер. Ананьино Никольской волости Ярославского Показать все
Дело по отпуску Ярославского губернского по крестьянским делам присутствия о препровождении на распоряжение Ярославского уездного присутствия прошения крестьянки дер. Ана Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда Николаем Семеновичем Беловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879–1882 Показать все
Дело о выкупе земли крестьянами дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда временнообязанными помещика статскому советнику Владимиру Сергеевичу Михалкову. 1882–1 Показать все
Дело по жалобе ярославского мещанина Тимофея Андреевича Новожилова, приписанного к дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда, о захвате принадлежавшей ему земли Показать все
Дело по прошению доверенного от крестьян дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда временнообязанных помещику Дмитрию Васильевичу Михалкову об уменьшении оброка Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Збруевым. 1884–1897 гг. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными наследникам помещицы Олимпиады Дмитриевны Ясинской. 1885–1888 гг Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда Александры Ивановны Шаровой, о взыскании денег с крестьянина дер. Голянищево Михаила Алекс Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Ананьино Никольской волости Ярославского уезда временнообязанными крестьянами помещице Варваре Петровне Писемской. 1870–1884 гг. // Гос. архив Показать все
Дело об опеке над малолетними детьми и имуществом после умершей крестьянки Ярославского уезда, Никольской волости, деревни Ананьина, Анны Ивановны Беловой. 1910 г. // Гос Показать все
Дело об опеке над малолетним крестьянским сыном Ярославского уезда, Никольской волости, деревни Ананьина Василием Кузьмичем Шаровым и над принадлежащим ему имуществом. 19 Показать все
Дело по прошению крестьянина Ярославского уезда Никольской волости дер. Ананьино А. С. Белова об уничтожении доверенности, выданной им коллежскому регистратору А. П. Петр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
83Ананьино, д. вл.при колодце.14948126148Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
574. Ананьино, деревня бывшая владельческая, дворов 42, жителей 237, лавка, сапожный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3582Ананьинодеревня57°29'с.ш.39°58'в.д.O-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78650430281д Ананьинодеревня