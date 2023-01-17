Скобейки
Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Скобейки 1-е, д., жит. 28 (16 м. 12 ж.), дес. 27, у. гор. 6 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Солы 23 в.
Скобейки 2-е, з., жит. 21 (12 м. 9 ж.), дес. 15, у. гор. 6 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.
Скобейки 3-е, д., жит. 14 (5 м. 9 ж.), дес. 3, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Скобейки5
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Скобейки8