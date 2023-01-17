Населенное место

Скобейки 1-е, д., жит. 28 (16 м. 12 ж.), дес. 27, у. гор. 6 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Солы 23 в.

Скобейки 2-е, з., жит. 21 (12 м. 9 ж.), дес. 15, у. гор. 6 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.