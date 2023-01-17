село Спасское, село Спасское, Тимофеевская волость, Ржевский уезд (на 1915) — Familio

Спасское

Тимофеевская волость, Ржевский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
10504Спасское (Спас Митьково), с. каз.при колодцах.136236284Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Ржевский уезд, Тимофеевская волость
26. Спас Митьково, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 17, жителей 112, церковь православная

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Тимофеевская волость
51Митьково Спас25
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