Высокое
Старорусский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О высылке за пределы столицы крестьянина Новгородской губ. Старорусского у. Высоцкой вол. д. Высоко П. Сидорова. 1905 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
771. Высокая, деревня бывшая удельная, при реке Снеже, дворов 29, жителей 178, волостное правление, часовня, лавка, трактир
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
12Высоцкое (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Высоцкого3030909218216+1земледелие——р Снежа.Часовня, школа, волостное правление, смежна с усадьбой Высоцкого.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
314148Высокоедеревня57°55'00"31°06'00"O-36-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49639425161д Высокоедеревня