деревня Альютово, деревня Альютово, Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Альютово

Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2072Альютова, сц. вл.при рч. Ромине.10744265266
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Красновская волость
814. Альютово, сельцо бывшее владельческое, дворов 86, жителей 503

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пронский район
318Альютоводеревня54°11'с.ш.39°32'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пронский муниципальный район, Тырновское сельское поселение
61625405161д Альютоводеревня
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