слобода Поповка, слобода Поповка, Кашарский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Поповка

Кашарский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
304Попов (Иловайский), пос. вл.при р. Яблоновой.16526710701023
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Поповско-Иловайская волость
3527Поповка слобода, Поповско-Иловайской в. при реке Яблоневой281143110141011Волостное и сельское правление, кредитное товарищество, церковь, 2-хкл. пр.280120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Кашарский район
48890Поповкаслобода49°15'00"41°14'00"M-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Кашарский муниципальный район, Поповское сельское поселение
60624455101сл Поповкаслобода
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