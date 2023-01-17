деревня Суходоево, деревня Суходоево, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Суходоево

Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15339Суходоев (Фомин), поч. каз.при вершине рч. Куптинки.623083040
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Сендинская волость
1401. Суходоева (Филипская), деревня бывшая государственная, при речке Арбошке, дворов 22, жителей 149, крас. и кулеткацк. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Мари-Турекский район
776926Суходоеводеревня56°35'49°56'O-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Мари-Турекский муниципальный район, Хлебниковское сельское поселение
88624445166д Суходоеводеревня
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