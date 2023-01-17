село Линово, село Линово, Сумська область (на 2018) — Familio

Линово

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Путивльский уезд
1757Линов, с. каз.при болоте Молче и протоке Линевке.1220190865893Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Путивльский уезд, Ново-Слободская волость
784. Линов, село бывшее государственное, дворов 246, жителей 2133, церковь православная, кафельн. звд., 15 ветряных мельниц

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21643Линовеселоцентр сільської радир-н Путивльськийсільрада Линівська
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