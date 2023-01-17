деревня Чяпкишкес, деревня Чяпкишкес, Неменчинская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Чяпкишкес

Неменчинская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Неменчинская волость
Чепковщизна, д., жит. 27 (10 м. 17 ж.), дес. 38, у. гор. 30 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Подбродье 15 в.
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