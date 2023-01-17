Преображенская
Киквидзенский район, Волгоградская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2178Преображенская, станица казачья.при р. Бузулуке.80—230532580Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
3666Преображенская станица, при реке Бузулуке3489660390443Ст. пр., церковь, кредит. т-во, 2-хкл. прих. уч., церковно-приходская школа, зем. приемн. покой, камера миров. судьи 5 уч., пчт. отд., ветер. врач; 5 уч., паровая мельниц Показать все 63090—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14802Киквидзестаница50°53,0' с.ш.42°46,0' в.д.M-38-038