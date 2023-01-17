станица Преображенская, станица Преображенская, Киквидзенский район, Волгоградская область (на 2018) — Familio

Преображенская

Киквидзенский район, Волгоградская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2178Преображенская, станица казачья.при р. Бузулуке.80230532580Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Преображенская станица
3666Преображенская станица, при реке Бузулуке3489660390443Ст. пр., церковь, кредит. т-во, 2-хкл. прих. уч., церковно-приходская школа, зем. приемн. покой, камера миров. судьи 5 уч., пчт. отд., ветер. врач; 5 уч., паровая мельниц Показать все 63090

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Киквидзенский район
14802Киквидзестаница50°53,0' с.ш.42°46,0' в.д.M-38-038
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