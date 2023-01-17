село Чемужовка, село Чемужовка, Харківська область (на 2018) — Familio

Чемужовка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Змиевский уезд
1495Чемужовка, с. каз.при р. Мже.225122335273Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Замостянская волость
320. Чемужовка, деревня бывшая государственная, при речке Мже, дворов 156, жителей 831

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23941Чемужівкаселоцентр сільської радир-н Зміївськийсільрада Чемужівська
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