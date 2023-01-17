Хомяковщина
Октябрьский муниципальный район, Костромская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Хомяковшины Лапшинской волости Поповых, Хомяковых, Скрябина, Чигаревых и др. о ставке оброчной подати. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело о рассрочке выкупных платежей за пользование подворными участками земли крестьянам дер. Хомяковщины Лапшинской волости. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Хомяковщины Лапшинской волости Поповых, Плюснина, Чигарева и др. об уравнении в их селении выкупных платежей. 1901–1903 гг. // Гос. архив В Показать все
Дело по представлению земского начальника 3 участка Никольского уезда с жалобой крестьянина дер. Хомяковщины Лапшинской волости Хомякова Николая на предъявленный список д Показать все
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Хомяковшина13515
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6015Хомяковщинадеревня59°00'00"47°03'00"O-38-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34628416256д Хомяковщинадеревня