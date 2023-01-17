деревня Хомяковщина, деревня Хомяковщина, Октябрьский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Хомяковщина

Октябрьский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Хомяковшины Лапшинской волости Поповых, Хомяковых, Скрябина, Чигаревых и др. о ставке оброчной подати. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело о рассрочке выкупных платежей за пользование подворными участками земли крестьянам дер. Хомяковщины Лапшинской волости. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Хомяковщины Лапшинской волости Поповых, Плюснина, Чигарева и др. об уравнении в их селении выкупных платежей. 1901–1903 гг. // Гос. архив В Показать все
Дело по представлению земского начальника 3 участка Никольского уезда с жалобой крестьянина дер. Хомяковщины Лапшинской волости Хомякова Николая на предъявленный список д Показать все

Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лапшинская волость
Хомяковшина13515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Октябрьский район
6015Хомяковщинадеревня59°00'00"47°03'00"O-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Октябрьский муниципальный район, Покровское сельское поселение
34628416256д Хомяковщинадеревня
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