Высоково
Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
По поводу противоправительственной пропаганды, которую вел крестьянин Покровского уезда, Кудыкинской вол., дер Высокова Иван Павлов Зорин в селе Зуеве, Богородского (130 Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
60. Высокова, деревня бывшая государственная, дворов 93, жителей 327, ткц. ф., 5 ткц. свет.
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5156Высоково деревня45087102252
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
140595Высоководеревня55°44'с.ш.39°01'в.д.N-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46749000241д Высоководеревня
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