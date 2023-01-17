деревня Высоково, деревня Высоково, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Высоково

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По поводу противоправительственной пропаганды, которую вел крестьянин Покровского уезда, Кудыкинской вол., дер Высокова Иван Павлов Зорин в селе Зуеве, Богородского (130 Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Кудыкинская волость
60. Высокова, деревня бывшая государственная, дворов 93, жителей 327, ткц. ф., 5 ткц. свет.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Кудыкинская волость
5156Высоково деревня45087102252

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
140595Высоководеревня55°44'с.ш.39°01'в.д.N-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000241д Высоководеревня
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