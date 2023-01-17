деревня Аксено-Бутырки, деревня Аксено-Бутырки, Богородский, Московская область (на 2019) — Familio

Аксено-Бутырки

Богородский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
767Аксенки, д. вл.при р. Каменке.71529125120
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Шаловская волость
414. Аксенки, деревня бывшая владельческая, дворов 52, жителей 341, 2 бумого-ткацкия ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Шаловская волость
Дер. Аксенки73778

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Ногинский район
16659Аксено-Бутыркидеревня55°48'с.ш.38°20'в.д.N-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Богородский
46751000121д Аксено-Бутыркидеревня
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