Населенное место

Вязовец, им. (Одынца), жит. 27 (15 м. 12 ж.), дес. 237, у. гор. 28 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Молодечно 9 в.

Вязовец, ус. (Одынца), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 28, раз. см. пред.