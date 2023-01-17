деревня Павлунина, деревня Павлунина, Катайский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Павлунина

Катайский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9222Павлунина (Павлова, Полозова), дер.при оз. безымянном.866427123121Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Петропавловская волость
2065. Павлунина, деревня бывшая государственная, при озерах, дворов 44, жителей 275, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Катайский район
99231Павлунинадеревня56°11'00"62°24'00"O-41-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Катайский муниципальный район, Сельское поселение Большекасаргульский сельсовет
37612404111д Павлунинадеревня
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