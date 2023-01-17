Громша
Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губернии, Ельнинского уезда, Осельской волости, деревни Громши Иване Семенове Байкове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 35. Дел Показать все
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Список важнейших селений
373. Громша, деревня бывшая владельческая, при речке Беле, дворов 46, жителей 284, 2 лавки, ветряная мельница
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
289ГромшаДеревня5050157139
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
216069Громшадеревня54°37'00"33°49'00"N-36-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650420211д Громшадеревня
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