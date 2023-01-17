деревня Громша, деревня Громша, Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Громша

Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губернии, Ельнинского уезда, Осельской волости, деревни Громши Иване Семенове Байкове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 35. Дел Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Осельская волость
373. Громша, деревня бывшая владельческая, при речке Беле, дворов 46, жителей 284, 2 лавки, ветряная мельница

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Осельская волость
289ГромшаДеревня5050157139

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
216069Громшадеревня54°37'00"33°49'00"N-36-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Угранский муниципальный район, Всходское сельское поселение
66650420211д Громшадеревня
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