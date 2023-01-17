Малевичи
Вилейский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
52. Малевичи, деревня бывшая государственная, при реках Воробьевке и Жорнище, дворов 27, жителей 214, церковь православная, питейный дом
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Малевичи, ф. (Бильдзюшевского), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 45, у. гор. 33 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Молодечно 37 в.
Малевичи, ф. (Кулека), жит. 7 (6 м. 1 ж.), дес. 40, раз. см. пред.
Малевичи, ус. (Янушевского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 27, раз. см. пред.
Малевичи, д , жит. 340 (161 м. 179 ж.), дес. 397, раз. см. пред.
Малевичи, д., жит. 7 (6 м. 1 ж.), дес. 13, у. гор. 37 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 52 в., ст. ж. д. Уша 37 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Малевичи158
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Малевичи120