деревня Малевичи, деревня Малевичи, Вилейский район, Минская область (на 2021) — Familio

Малевичи

Вилейский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Вязынская волость
52. Малевичи, деревня бывшая государственная, при реках Воробьевке и Жорнище, дворов 27, жителей 214, церковь православная, питейный дом

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Вязынская волость
Малевичи, ф. (Бильдзюшевского), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 45, у. гор. 33 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Молодечно 37 в.
Малевичи, ф. (Кулека), жит. 7 (6 м. 1 ж.), дес. 40, раз. см. пред.
Малевичи, ус. (Янушевского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 27, раз. см. пред.
Малевичи, д , жит. 340 (161 м. 179 ж.), дес. 397, раз. см. пред.
Вилейский уезд, Хотенчицская волость
Малевичи, д., жит. 7 (6 м. 1 ж.), дес. 13, у. гор. 37 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 52 в., ст. ж. д. Уша 37 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Вилейский район, Хотенчицкий сельсовет
д Малевичи158

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Вилейский район, Хотенчицкий сельсовет
д. Малевичи120
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