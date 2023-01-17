52. Малевичи, деревня бывшая государственная, при реках Воробьевке и Жорнище, дворов 27, жителей 214, церковь православная, питейный дом

52. Малевичи, деревня бывшая государственная, при реках Воробьевке и Жорнище, дворов 27, жителей 214, церковь православная, питейный дом

52. Малевичи, деревня бывшая государственная, при реках Воробьевке и Жорнище, дворов 27, жителей 214, церковь православная, питейный дом

52. Малевичи, деревня бывшая государственная, при реках Воробьевке и Жорнище, дворов 27, жителей 214, церковь православная, питейный дом

Населенное место

Малевичи, ф. (Бильдзюшевского), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 45, у. гор. 33 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Молодечно 37 в.

Малевичи, ф. (Кулека), жит. 7 (6 м. 1 ж.), дес. 40, раз. см. пред.

Малевичи, ус. (Янушевского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 27, раз. см. пред.

Малевичи, д , жит. 340 (161 м. 179 ж.), дес. 397, раз. см. пред.