агрогородок Докудово, агрогородок Докудово, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Докудово

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Лошницкая волость
Докудово, деревня4266941022710
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Докудово, хутор15441022710
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Докудовский сельсовет
аг Докудово328

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Хотюховский сельсовет
аг. Докудово152
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