фольварк Асоновичи, фольварк Асоновичи, Порплищская волость, Вилейский уезд (на 1905) — Familio

Асоновичи

Порплищская волость, Вилейский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Порплищская волость
Ассановичи, ф. (Богдановича), жит. 45 (20 м. 25 ж.), дес. 360, у. гор. 80 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Березвечь 10 в.
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