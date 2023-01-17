деревня Шамары, деревня Шамары, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Шамары

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 3 наделов Пушкиным Павлом Андреевичем, крестьянином д. Шамара Ново-Троицкой вол. Мологского у. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Показать все
Дело по прошению крестьянина Мологского уезда Ново-Троицкой волости д. Шамары Ивана Ивановича Фирсова о разрешении ему того порядка, при соблюдении которого он может прои Показать все
Сведения о пахотных землях деревни Шамары Ново-Троицкой волости. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 16396.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3055Шаморы, д. вл.при р. Верексе.5515½29116135
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Ново-Троицкая волость
д. ШаромыVIII. Шаромское общество52558Новый приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
387450Шамарыдеревня57°56'с.ш.37°41'в.д.O-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Некоузское сельское поселение
78623415526д Шамарыдеревня
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