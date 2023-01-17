Шамары
Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 3 наделов Пушкиным Павлом Андреевичем, крестьянином д. Шамара Ново-Троицкой вол. Мологского у. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Показать все
Дело по прошению крестьянина Мологского уезда Ново-Троицкой волости д. Шамары Ивана Ивановича Фирсова о разрешении ему того порядка, при соблюдении которого он может прои Показать все
Сведения о пахотных землях деревни Шамары Ново-Троицкой волости. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 16396.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3055Шаморы, д. вл.при р. Верексе.5515½29116135Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ШаромыVIII. Шаромское общество52558—Новый приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387450Шамарыдеревня57°56'с.ш.37°41'в.д.O-37-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623415526д Шамарыдеревня